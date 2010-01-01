Вентиляция для кафе и ресторанов
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Зонт вытяжной островной нержавеющий
Зонт вытяжной круглый нержавеющий
Зонт вытяжной пристенный оцинкованный
Зонт вытяжной пристенный нержавеющий
Зонт вытяжной для мангала
Зонт вытяжной круглый оцинкованный
Зонт крышный оцинкованный
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ВЫТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ «ПОД КЛЮЧ» ДЛЯ КАФЕ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ.
Вы можете самостоятельно подобрать комплектующие, воспользовавшись нашим калькулятором.
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Стандартный комплект это зонт, вентилятор, регулятор скорости вентилятора, канальный жироуловитель, обратный клапан и воздуховоды.
Слишком много вопросов и вы нам еще не позвонили? Если все таки хотите разобраться самостоятельно прочтите краткую инструкцию.
- Для того что бы определиться с выбором зонта вам нужно измерить варочную поверхность или место от которого нужно удалять воздух, зонт должен быть больше с каждой стороны на 10см;
- Вы определились с размером зонта и их количеством теперь вам нужно определиться с мощностью вентилятора который будет удалять грязный воздух и запахи, для простоты можно брать за основу что с каждого квадратного метра сечения зонта нужно удалять 1000 куб.метров воздуха в час, тоесть если у вас зонт № 1600*800мм, а зонт №2 1000*800мм, а вентилятор вы хотите один соответственно общая площадь зонтов 1.28 м2 получаем что вам необходимо вентилятор мощностью не меньше 1280 куб.м в час, дополнительно нужно взять запас на +30% на сопротивление сети это воздуховоды, решетки клапаны и т.д
- Вам нужно регулировать расход воздуха можете добавить регулятор скорости вентилятора;
- Хотите защитить свой вентилятор добавьте фильтр жиро-уловитель и кассету для него;
- Определились с местом установки, померьте длину воздуховодов? а диаметр подберите как у вентилятора, если у вас вентилятор VC-250 тогда вам нужен воздуховод диаметром 250 мм не забудьте отводы и тройники;
- Не хотите слушать шум от вентилятора возьмите еще шумоглушитель.
Специалисты компании «Cold System» быстро и качественно произведут в полном объеме разработку проекта вытяжной вентиляции любой сложности, выполним необходимые расчеты, подберем оборудование, проведем монтажные и пусконаладочные работы как по типовым схемам, так и по индивидуальным проектам.
Представляя собой элемент местной вытяжной вентиляции, вытяжной зонт обеспечивает удаление отработанного воздуха, избыточного тепла, водяного пара, вредных веществ с места их образования. Без установки зонтов нет возможности организовать работу вытяжной вентиляционной системы различных объектов:
- в жилых домах, коттеджах, загородных особняках, многоквартирных домах;
- на предприятиях общественного питания (кафе, рестораны и др.) и торговли (супермаркеты);
- на промышленных предприятиях, заводах и в офисных помещениях.
Они монтируются в помещениях для приготовления пищи, химических лабораториях, на производствах с вредными условиями труда, устанавливаются над оборудованием, выделяющим избыток тепла.
Установка вытяжных зонтов обеспечивает выполнение основных функций
- улучшаются параметры микроклимата в помещении за счет удаления за его пределы избыточного тепла, водяного пара, вредных веществ и пр.;
- защищается система удаления отработанного воздуха от жиров и масел.
Наша компания оказывает услуги по производству и монтажу не только серийного, но и нестандартного вентиляционного оборудования, позволяющего реализовать в жизнь любые проектные решения.
Для заказа вытяжной вентиляции существует определенный процедурный алгоритм:
Этап 1: Получение требуемых параметров вентиляции и вытяжных зонтов – габаритные размеры (длина, ширина, высота), тип зонта, материал и толщина, вариант исполнения;
Этап 2: Разработка проекта и подбор соответствующего оборудования – выполнение спецрасчетов, учитывая требования монтажа, проведение подбора оборудования и материалов, разработка схем и чертежной документации, составление спецификаций;
Этап 3: Разработка проектантом на базе имеющейся информации 3D модели и составление технического задания;
Этап 4: Изготовление изделия, установка и ввод в эксплуатацию вентиляционной системы и отдельных элементов, пуск оборудования и тестирование рабочих режимов.
При определении стоимости такого оборудования, как вытяжная вентиляция, учитываются такие показатели, как габариты и тип устройства, стоимость расходных материалов, используемых при монтаже. На сайте компании приведен ассортимент деталей и элементов, используемых при монтаже системы (отводы, врезки, переходы, зонты вытяжные различных видов и пр.).
Окончательная стоимость проектируемой системы определяется путем набора в корзину нужных комплектующих, исходя из разработанного технического задания, сложности объекта, наличия чертежной документации и спецификации узлов и деталей.
Для получения консультации, расчета стоимости и подачи заявки на изготовление и монтаж вентиляционной системы предлагаем обратиться по следующим контактам: +7(499)346-80-42 или написать: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
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