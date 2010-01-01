Вентиляция для кафе и ресторанов

Собственное производство Монтаж под ключ Соблюдаем ГОСТ Изготовление в течении 3 рабочих дней Изготовление по индивидуальным размерам Работаем с НДС

Можете отправить видео вашего помещения нам на WhatsApp мы вас проконсультируем и подберем все необходимое!

Так же производим нестандартные решения по вашим размерам. Звоните! +7(499)346-80-42 Работаем до 21:00 Доставку осуществляем по всей России

ВЫТЯЖНЫЕ СИСТЕМЫ «ПОД КЛЮЧ» ДЛЯ КАФЕ БЫСТРОГО ПИТАНИЯ.

Вы можете самостоятельно подобрать комплектующие, воспользовавшись нашим калькулятором.

Если у Вас остались вопросы, то просто позвоните нам! Мы расскажем и покажем, какие инженерные решения подойдут именно Вам, с точки зрения функциональных особенностей системы и назначения объекта.

Стандартный комплект это зонт, вентилятор, регулятор скорости вентилятора, канальный жироуловитель, обратный клапан и воздуховоды.

Слишком много вопросов и вы нам еще не позвонили? Если все таки хотите разобраться самостоятельно прочтите краткую инструкцию.

Для того что бы определиться с выбором зонта вам нужно измерить варочную поверхность или место от которого нужно удалять воздух, зонт должен быть больше с каждой стороны на 10см; Вы определились с размером зонта и их количеством теперь вам нужно определиться с мощностью вентилятора который будет удалять грязный воздух и запахи, для простоты можно брать за основу что с каждого квадратного метра сечения зонта нужно удалять 1000 куб.метров воздуха в час, тоесть если у вас зонт № 1600*800мм, а зонт №2 1000*800мм, а вентилятор вы хотите один соответственно общая площадь зонтов 1.28 м2 получаем что вам необходимо вентилятор мощностью не меньше 1280 куб.м в час, дополнительно нужно взять запас на +30% на сопротивление сети это воздуховоды, решетки клапаны и т.д Вам нужно регулировать расход воздуха можете добавить регулятор скорости вентилятора; Хотите защитить свой вентилятор добавьте фильтр жиро-уловитель и кассету для него; Определились с местом установки, померьте длину воздуховодов? а диаметр подберите как у вентилятора, если у вас вентилятор VC-250 тогда вам нужен воздуховод диаметром 250 мм не забудьте отводы и тройники; Не хотите слушать шум от вентилятора возьмите еще шумоглушитель.

Специалисты компании «Cold System» быстро и качественно произведут в полном объеме разработку проекта вытяжной вентиляции любой сложности, выполним необходимые расчеты, подберем оборудование, проведем монтажные и пусконаладочные работы как по типовым схемам, так и по индивидуальным проектам.

Представляя собой элемент местной вытяжной вентиляции, вытяжной зонт обеспечивает удаление отработанного воздуха, избыточного тепла, водяного пара, вредных веществ с места их образования. Без установки зонтов нет возможности организовать работу вытяжной вентиляционной системы различных объектов:

в жилых домах, коттеджах, загородных особняках, многоквартирных домах;

на предприятиях общественного питания (кафе, рестораны и др.) и торговли (супермаркеты);

на промышленных предприятиях, заводах и в офисных помещениях.

Они монтируются в помещениях для приготовления пищи, химических лабораториях, на производствах с вредными условиями труда, устанавливаются над оборудованием, выделяющим избыток тепла.

Установка вытяжных зонтов обеспечивает выполнение основных функций

улучшаются параметры микроклимата в помещении за счет удаления за его пределы избыточного тепла, водяного пара, вредных веществ и пр.;

защищается система удаления отработанного воздуха от жиров и масел.

Наша компания оказывает услуги по производству и монтажу не только серийного, но и нестандартного вентиляционного оборудования, позволяющего реализовать в жизнь любые проектные решения.

Для заказа вытяжной вентиляции существует определенный процедурный алгоритм:

Этап 1: Получение требуемых параметров вентиляции и вытяжных зонтов – габаритные размеры (длина, ширина, высота), тип зонта, материал и толщина, вариант исполнения;

Этап 2: Разработка проекта и подбор соответствующего оборудования – выполнение спецрасчетов, учитывая требования монтажа, проведение подбора оборудования и материалов, разработка схем и чертежной документации, составление спецификаций;

Этап 3: Разработка проектантом на базе имеющейся информации 3D модели и составление технического задания;

Этап 4: Изготовление изделия, установка и ввод в эксплуатацию вентиляционной системы и отдельных элементов, пуск оборудования и тестирование рабочих режимов.

При определении стоимости такого оборудования, как вытяжная вентиляция, учитываются такие показатели, как габариты и тип устройства, стоимость расходных материалов, используемых при монтаже. На сайте компании приведен ассортимент деталей и элементов, используемых при монтаже системы (отводы, врезки, переходы, зонты вытяжные различных видов и пр.).

Окончательная стоимость проектируемой системы определяется путем набора в корзину нужных комплектующих, исходя из разработанного технического задания, сложности объекта, наличия чертежной документации и спецификации узлов и деталей.

Для получения консультации, расчета стоимости и подачи заявки на изготовление и монтаж вентиляционной системы предлагаем обратиться по следующим контактам: +7(499)346-80-42 или написать: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.